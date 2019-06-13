رياضة | موعد مباراة مصر وزيمبابوى في بطولة أمم إفريقيا والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مصر وزيمبابوى في بطولة أمم إفريقيا والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض منتخب مصر أولى مباراته في المجموعة الأولى أمام منتخب زيمبابوي في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية على ستاد القاهرة الدولي بعد التجهيزات الشاملة والتعديلات على الملعب لاستضافة الحدث القاري للبطولة الإفريقية.

ويدخل المنتخب المصري لقاء زيمبابوى بهدف البحث عن الانتصار والحصول على أول ثلاثة نقاط في المجموعة من أجل المنافسة منذ البداية على التأهل من دور المجموعات والصعود لدور الـ16 متسحلاً بعاملي الأرض والجمهور في القة الأولى بالبطولة.

موعد مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي:

يواجه المنتخب المصري نظيره زيمبابوي يوم الجمعة 21 يونيو المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية في المباراة الافتتاحية.

وتعود مصر لتنظيم بطولة كأس الإمم الإفريقية لأول مرة منذ عام 2006 بعد أن حققت البطولة مع المدير الفني حسن شحاته بالفوز على منتخب ساحل العاج في المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية كما يبحث المنتخب المصري عن التتويج الثامن باللقب الإفريقي بعد حصد البطولة في أعوام (1957 – 1959 – 1986 – 1998 – 2006 – 2008 – 2010).

القنوات الناقلة والمفتوحة لمباراة مصر وزيمبابوي:

من المقرر نقل وإذاعة مباراة مصر أمام زيمبابوي على قناة تايم سبورت TIME SPORT بجانب التليفزيون المصري الأرضي وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات.

وتنتظر الجماهير المصرية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في المباراة الافتتاحية كونها قمة صعبة على الفراعنة بعد أن فجر المنتخب الزيمبابوي المفاجأة بالتأهل للمرة الرابعة في تاريخه للمشاركة بالبطولة بعدما تصدر مجموعته السابعة برصيد 11 نقطة.

محمد صلاح يحمل آمال الجماهير المصرية:

يحمل الفرعون الصغير محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي طموحات وآمال الجماهير المصرية في تحقيق اللقب الإفريقي الثامن حيث يعد صلاح واحد من أهم وأبرز اللاعبين المتواجدين في قائمة المنتخب بعد الفترة الرائعة والمميزة التي يقدمها مع ليفربول بالفترة الماضية.

وتوج محمد صلاح مع ليفربول بلقب دوري أبطال اوروبا بالفوز على فريق توتنهام في المباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة الإسبانية مدريد بجانب تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثانية على التوالي كمتصدر لترتيب قائمة هدافي البطولة الإنجليزية.

وبجانب محمد صلاح هناك العديد من الأسماء البارزة في المنتخب مثل محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق قاسم باشا التركي ووليد سليمان صانع ألعاب الأهلي والذي تم استدعائه للمنتخب بعد فترة غياب مع تواجد عبد الله السعيد لاعب وسط فريق بيراميدز.

قائمة منتخب زيمبابوي المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية:

حراسة المرمى: جورج تشيجوفا، إيدمور سيباندا، إلفيس تشيبيزيزي

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خط الدفاع: تينداي داريكوا، جيمي دزينجال ، تينايدج هاديبي، ديفاين لونجا، أليك موديمو، رونالد بفومبيدزال.

خط الوسط: تالينت تشاوابيوا، ثاباني كاموسوكو، أوفيدي كارورو، تافادزوا كوتينيو، كوداكواشي ماهاشي، مارشال مونتيسي، مارفيلوس ناكامبا، داني فيري.

خط الهجوم: خاما بيليات، نياشا موشيكوي، والتر موسونا، نوكس موتيزوا، تينوتيندا كادويري، إيفانز روسيكي.

قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس الإمم الإفريقية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمود عبد الرحيم "جنش".

خط الدفاع: أيمن أشرف، أحمد حجازي، أحمد ايمن منصور، محمود علاء، أحمد المحمدي، باهر المحمدي، محمود حمدي الونش، عمر جابر.

خط الوسط: وليد سليمان، عبد الله السعيد، محمد النني، طارق حامد، محمود حسن "تريزيجيه"، عمرو وردة، نبيل عماد دونجا، علي غزال، محمد صلاح.

خط الهجوم: أحمد علي، مروان محسن، أحمد حسن "كوكا".

ويخوض المنتخب المصري مباراة ودية مساء اليوم أمام منتخب تنزانيا ثم سيواجه منتخب غينيا يوم 16 المقبل على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

تشكيلة المنتخب المصري المتوقعة أمام زيمبابوي:

حراسة المرمي: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف، أحمد حجازي، باهر المحمدي، أحمد المحمدي

خط الوسط: محمد النني، طارق حامد، عبد الله السعيد

خط الهجوم: محمد صلاح، مروان محسن، تريزيجيه