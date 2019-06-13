رياضة | مشاهدة جميع مباريات كاس الامم الافريقية CAN 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة جميع مباريات كاس الامم الافريقية CAN 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد النسخة رقم 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2019" مشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولي في تاريخ البطولة منذ انطلاقها عام 1957، وستقام تلك النسخة من البطولة القارية في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتي 19 يوليو المقبل.

تضم المجموعة الأولي في بطولة أمم إفريقيا، منتخب مصر صاحب الضيافة والذي تأهل للبطولة القارية بعدما احتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة العاشرة في التصفيات التي ضمت معه منتخبات (تونس – النيجر وإي سواتيني)، وحصد 13 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادل وهزيمة، وتأهل رفقة نسور قرطاج.

أما ثاني منتخبات المجموعة الأولي هو منتحب جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي تأهل للبطولة بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة من التصفيات الإفريقية برصيد 9 نقاط جمعها من انتصارين، و3 تعادلات وهزيمة، ويقود المنتخب الكونغولي المدرب الوطني فلوران إيبينجي والذي يطمح لقيادته لمراكز متقدمة بالبطولة.

ثالث منتخبات مجموعة مصر في بطولة أمم إفريقيا 2019 منتخب زيمبابوي والذي تأهل متصدرًا لترتيب المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة للبطولة برصيد 11 نقطة جمعها من 3 انتصارات وتعادلين وهزيمة متفوقًا على منتخبات جمهورية الكونغو والذي حل ثانيًا بالمجموعة ورافقه للبطولة القارية، ومنتخبي ليبريا والكونغو واللذان احتلا المركزين الثالث والرابع.

أما آخر منافسي مصر في المجموعة الأولي بالبطولة الإفريقية منتخب أوغندا والذي صعد لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثانية عشر بالتصفيات برصيد 13 نقطة جمعها من 4 انتصارات وهزيمة وتعادل، وتفوق على منتخب تنزانيا الذي جاء بالمركز الثاني ورافقه للبطولة، ومنتخب ليسوتو الذي حل بالمركز الثالث ،وجزر الرأس الأخضر متذيل ترتيب المجموعة.

وتضم المجموعة الثانية من بطولة أمم إفريقيا 2019 منتخب نيجيريا والذي تأهل لنهائيات البطولة القارية بعدما تصدر ترتيب المجموعة الخامسة في التصفيات، برصيد 13 نقطة جمعها من 4 انتصارات، وتعادل وهزيمة، ولعب ضمن مجموعة ضمت معه منتخب جنوب إفريقيا والذي حجز بطاقة التأهل الثانية عن تلك المجموعة بعدما حل بالمركز الثاني برصيد 12 نقطة، ومعهما منتخبي ليبيا وسيشل.

أما منتخب غينيا ثاني منتخبات المجموعة الثانية بالبطولة الإفريقية حجز مقعده في نهائيات أمم إفريقيا بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثامنة في التصفيات المؤهلة للبطولة برصيد 12 نقطة من 3 انتصارات، ,3 تعادلات وتفوق على منتخب كوت ديفوار الذي جاء بالمركز الثاني، ومنتخب جمهورية افريقيا الوسطي الثالث، ومتذيل ترتيب المجموعة منتخب رواندا.

بينما تأهل منتخب مدغشقر ثالث منتخبات المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا 2019، بعدما جاء بالمركز الثاني في المجموعة الأولي بالتصفيات المؤهلة للبطولة برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وهزيمتين خلف منتخب السنغال متصدر الترتيب برصيد 16 نقطة، وتفوق على منتخبي غينيا الاستوائية والسودان.

أما منتخب بوروندي والذي يسجل ظهوره الأول في بطولة أمم إفريقيا عبر التاريخ، تأهل لنهائيات "كان 2019" بعدما احتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة للبطولة برصيد 10 نقاط من انتصارين و4 تعادلات، خلف منتخب مالي صاحب المركز الأول برصيد 14 نقطة، ومتفوقًا على منتخبي الجابون وجنوب السودان.

في المجموعة الثالثة من بطولة أمم إفريقيا ، نجد منتخب السنغال على رأس المجموعة، حيث حجز بطاقة تأهله لنهائيات "كان 2019" بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولي بالتصفيات المؤهلة للبطولة القارية برصيد 16 نقطة جمعها من 5 انتصارات وتعادل وحيد، وتفوق على منتخبات مدغشقر وغينيا الاستوائية والسودان، ويقود اسود التيرانجا مدرب وطني هو "أليو سيسيه".

أما ثاني منتخبات المجموعة الثالثة بالبطولة الإفريقية منتخب الجزائر والذي حجز بطاقة تأهله لبطولة أمم إفريقيا 2019 بعد تصدره للمجموعة الرابعة بالتصفيات برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين وهزيمة، وتفوق على منتخبات بنين الذي حل ثانيًا ورافقه للبطولة القارية، وجامبيا وتوجو، ويقود ثعالب الصحراء المدرب الوطني جمال بلماضي.

ثالث منتخبات هذه المجموعة هو منتخب كينيا والذي حجز مقعده في بطولة أمم إفريقيا بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة للبطولة والتي ضمت معه منتخبات غانا واثيوبيا وسيراليون، وجمع 7 نقاط من انتصارين وهزيمة وحيدة وتعادل ورافق منتخب البلاك ستارز للبطولة الإفريقية.

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أما رابع منتخبات المجموعة الثالثة في بطولة أمم إفريقيا منتخب تنزانيا والذي يقوده نجم الزمالك السابق النيجيري ايمانويل امونيكي، وتأهل المنتخب التنزاني لنهائيات "كان 2019" بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة رقم 12 بالتصفيات برصيد 8 نقاط من انتصارين وتعادلين وهزيمتين، خلف منتخب اوغندا متصدر المجموعة ومتفوقًا على منتخبي ليسوتو وجزر الرأس الأخضر.

المجموعة الرابعة في بطولة أمم إفريقيا 2019 أو المعروفة بمجموعة الموت، تضم على رأسها منتخب المغرب بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، والذي قاد "أسود أطلس" للتأهل للبطولة الإفريقية، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية بالتصفيات برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين وهزيمة، وتفوق غلي رفقاء المجموعة منتخبات الكاميرون والذي رافقه للبطولة، ومالاوي وجزر القمر.

ثاني منتخبات مجموعة الموت بالبطولة الإفريقية، هو منتخب كوت ديفوار والذي صعد لنهائيات بطولة أمم إفريقيا 2019 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة للبطولة والتي ضمت معه منتخبات غينيا وجمهورية افريقيا الوسطي ورواندا، وحصد المنتخب الايفواري 11 نقطة في مشواره بالتصفيات من 3 انتصارات وتعادلين وهزيمة.

ثالث منتخبات المجموعة الرابعة هو منتخب جنوب إفريقيا ولعب ضمن المجموعة الخامسة في التصفيات المؤهلة للبطولة، مع منتخبات نيجيريا وليبيا وسيشيل، وحصد 12 نقطة من 3 انتصارات و3 تعادلات، احتل بها المركز الثاني بالمجموعة خلف نيجيريا الذي تصدر الترتيب بـ 13 نقطة.

أما رابع منتخبات المجموعة الرابعة ببطولة أمم إفريقيا هو منتخب ناميبيا والذي تأهل بصعوبة بالغة للبطولة الإفريقية، حيث لعب ضمن المجموعة الحادية عشر في التصفيات المؤهلة للبطولة وحصد 8 نقاط من تعادلين وهزيمتين وفوزين واحتل المركز الثاني خلف منتخب غينيا بيساو، بينما تفوق على منتخبي موزمبيق وزامبيا.

يتواجد منتخب تونس على رأس المجموعة الخامسة ، حيث تأهل إلي نهائيات بطولة أمم إفريقيا 2019 بعدما تصدر ترتيب المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة للبطولة القارية والتي ضمت معه منتخبات مصر وأوغندا واي سواتيني، وحصد نسور قرطاج 15 نقطة من 5 انتصارات وهزيمة وحيدة، واحتل منتخبنا الوطني المركز الثاني برصيد 13 نقطة وتأهلا سويًا للبطولة.

أما المنتخب الثاني في المجموعة الخامسة في تصفيات أمم إفريقيا هو منتخب مالي والذي حجز مقعده في "كان 2019" بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة للبطولة برصيد 14 نقطة، جمعها من 4 انتصارات وتعادلين، وضمت المجموعة معه منتخبات بوروندي والذي تأهل معه لنهائيات البطولة الإفريقية، والجابون وجنوب السودان واللذان احتل المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

تضم المجموعة الخامسة أيضًا منتخب أنجولا والذي صعد لنهائيات أمم إفريقيا 2019 بعدما تصدر ترتيب المجموعة التاسعة في التصفيات المؤهلة للبطولة برصيد 12 نقطة جمعها من 4 انتصارات وهزيمتين، ولعب معه بالمجموعة منتخبات موريتانيا وبوركينا فاسو وبوتسوانا، ويدع منتخب أنجولا نجم الأهلي جيرالد ودا كوستا بعدما تواجد بالقائمة النهائية للمنتخب بالبطولة.

أما المنتخب الرابع بالمجموعة الخامسة في البطولة الإفريقية هو منتخب موريتانيا والذي يشارك في بطولة أمم إفريقيا لأول مرة في تاريخه، وصعد المنتخب الموريتاني لـ"كان 2019" بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة التاسعة بالتصفيات برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات وهزيمتين، خلف المنتخب الانجولي، ومتفوقًا على منتخبي بوركينا فاسو وليسوتو.

المجموعة السادسة والأخيرة في بطولة أمم إفريقيا يترأسها المنتخب الكاميروني وصيف المنتخبات الأكثر تتويجًا بلقب البطولة، وتأهل اسود الكاميرون لـ"كان 2019"، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة للبطولة برصيد 11 نقطة من تعادلين وفوزين وهزيمة وحيدة، خلف منتخب المغرب، ومتفوقًا على منتخبي مالاوي وجزر القمر.

يرافق منتخب الكاميرون في المجموعة السادسة منتخب غانا صاحب التاريخ العريق، والذي حجز مقعده في بطولة أمم إفريقيا 2019، بعدما تصدر ترتيب السادسة في التصفيات المؤهلة للبطولة برصيد 9 نقاط، متفوقًا على المنتخب الكيني الذي حل ثانيا بالمجموعة ورافقه للبطولة، ومنتخبي اثيوبيا وسيراليون، ويطمح منتخب النجوم السوداء لحصد لقب البطولة القارية هذا العام.

أما ثالث منتخبات المجموعة الأخيرة في بطولة أمم إفريقيا، هو منتخب غينيا بيساو والذي صعد للبطولة الإفريقية، بعدما حصد 9 نقاط في مشواره بالتصفيات المؤهلة للبطولة احتل بها المركز الثاني في المجموعة الحادية عشر والتي ضمت معه منتخب ناميبيا والذي احتل المركز الثاني، ومنتخب موزمبيق الذي جاء بالمركز الثالث، ومنتخب زامبيا الرابع.

رابع منتخبات المجموعة السادسة في بطولة أمم إفريقيا 2019 منتخب بنين والذي حجز بطاقته تأهله للبطولة القارية التي تستضيفها مصر، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة للبطولة، حيث حصد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وهزيمتين، وجاء في الترتيب خلف منتخب الجزائر الذي تصدر المجموعة بـ 11 نقطة، بينما تفوق على منتخب جامبيا الثالث برصيد 6 نقاط، وتوجو متذيل الترتيب بـ 5 نقاط