رياضة | حوار - حارس الزمالك المحترف بإسبانيا: طموحي الاستمرار في أوروبا.. واحلم باللعب لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حوار - حارس الزمالك المحترف بإسبانيا: طموحي الاستمرار في أوروبا.. واحلم باللعب لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

محمد عز الدين الشهير بـ"سيمو" حارس مرمى فريق الزمالك مواليد ٢٠٠٣، المنتقل حديثا إلى صفوف فريق الناشئين بنادي ليجانيس الإسباني، بعدما قام بعمل جدال كبير في الشارع الكروي المصري باحترافه في هذا السن الصغير

حرص الخليج 365 الرياضي على محاورة الحارس "سيمو" عقب انتقاله بشكل رسمي إلى فريق ناشئين ليجانيس الإسباني.

في البداية عرفنا بنفسك؟

أنا اسمي محمد عز الدين وشهرتي بين زملائي (سيمو)، من مواليد 2003 (16 سنة) واشارك في مركز حراسة المرمى مع فريقى السابق الزمالك بقيادة الكابتن سامح إسماعيل المدير الفني وكابتن حسنى مسعد مدرب الحراس، وفريقى الحالي ليجانيس الإسبانى ان شاء الله.

كيف انتقلت إلى ليجانيس؟

فى مايو 2017 تلقيت أول دعوة من نادى ليجانيس الإسبانى لحضور فترة معايشة عن طريق شركة تسويق إسبانية وفعلا أتيت إلى أسبانيا ولكن وقتها السن كان عائقا ولم انجح في الانضمام إلى الفريق، جددوا الدعوة هذا العام وحضرت وقضيت أسبوع معايشة وانتهى على خير الحمد لله بالانضمام إلى ليجانيس.

كيف كان التعامل معك في نادي الزمالك؟

كنت اعامل معامله جيدةجدا في نادي الزمالك على مدار ٤ مواسم، وكان الجميع واحد ولا يوجد أي فترق بين لاعب وآخر.

خرجت بعض الاقاويل بأنك تعرضت للظلم لذلك هربت.. ما حقيقة ذلك؟

هذه الاقاويل غير صحيحة بالمرة، لم اتعرض للظلم فى الزمالك أبدا وخطوة أسبانيا هي حلم من أحلامي وليست لها علاقة بأي شيء آخر.

هل فترة تواجدك بالزمالك ساهمت في احترافك؟

بالفعل.. وجودي في نادي الزمالك على مدار سنوات عديدة ساهم بشكل كبير في احترافي بنادي ليجانيس الإسباني، اكتسبت العديد من الخبرات ومازالت اتعلم.

من مثلك الأعلى في مركز حراسة المرمى؟

عالميا أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول ومنتخب البرازيل، ومحليا الأسطورة عصام الحضرى، أتمنى أن اكون مثلهم.

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بعد تواجدك في أسبانيا.. من هو المدرب صاحب التأثير الأكبر في شخصيتك كحارس مرمى؟

أكثر مدرب له تأثير إيجابى فى حياتى هو الكابتن عمرو عادل فقد تدرب على يديه لمدة عشر سنوات في نادي الزمالك، وهذه الفترة هي عمرى فى الكرة إلى الآن.

يقال أنك خضت اكثر من فترة معايشة قبل ذلك للاحتراف في أوروبا؟

كما ذكرت قبل ذلك هي مرة واحدة فقط، وفي نفس النادى ولكن عامل السن كان عائقا لاكتمال هذه الخطوة.

كيف تعاملت أسرتك مع هذا القرار؟

عائلتى هى من شجعتنى على اتخاذ هذا القرار وخصوصا والدي، وهو له فضل كبير في حياتي على المستوى الشخصي والكروي.

ماذا ستفعل في دراستك في مصر وتواجدك في أسبانيا مع فريقك؟

سأحاول التواجد في أسبانيا إلى أقصى مدة ممكنة، وبالنسبة للمعيشة النادي قام بتوفير كل شيء احتاجه، ودراستي سوف استكملها ان شاء الله في مدريد.

هل كنت مرتبط بأي عقد مع نادي الزمالك؟

لم أكن مرتبط بعقد مع الزمالك فكما تعلم لا توجد عقود احتراف فى هذا السن دون الـ ١٨.

حدثني عن طموحك خلال الفترة القادمة؟

طموحى أن شاء الله الاستمرار فى ملاعب اوروبا إلى أقصى مده ممكنة، ثم التصعيد إلى الفريق الأول والمشاركة في المباريات بشكل مستمر.

وماذا عن حلمك في المستقبل؟

حلمى الكبير هو اللعب لريال مدريد بإذن الله و سأسعى جاهدا لتحقيقه مهما كانت الظروف.