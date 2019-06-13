رياضة | مدافع نهضة بركان على أعتاب الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع نهضة بركان على أعتاب الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية مغربية، على أقتراب عمر النمساوي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربي من الإنتقال إلى الدوري المصري.

وكشفت صحيفة "هسبورت" المغربية، أن عمر النمساوي تلقى عرضين من الدوري المصري، ويفكر بجدية في الموافقة على أحدهما.

ويسعى اللاعب لخوض تجربة احترافية جديدة خارج الدوري المغربي، في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، خاصة أن عقده ينتهي مع الفريق يوم 30 يونيو الجاري.

وساهم النمساوي في تأهل فريقه للمباراة النهائية ببطولة الكونفدارلية الأفريقية، والتي توج الزمالك بلقبها بعد فوزه بركلات الترجيح.