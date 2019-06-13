رياضة | مهاجم الشباب السابق يقترب من العودة للدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم الشباب السابق يقترب من العودة للدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية سعودية، على أقتراب الجزائري محمد بن يطو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفجيرة الإماراتي من الرحيل للدوري السعودي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن نادي الفجيرة يسعى لعرض مهاجمه على الأندية السعودية، من أجل الإستفادة المادية من اللاعب لإنعاش خزينة النادي، حتى يتمكن النادي من تدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين.

والجدير بالذكر أن بن يطو سبق له المشاركة مع الشباب السعودي لمدة موسمين ونصف، قبل أن ينتقل لنادي الفجيرة، في فترة شهدت تألق كبير من النجم الجزائري.