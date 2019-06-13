رياضة | لأول مرة في تاريخ العرب.. حكمة تدير موقعة الترجي والبنزرتي بالدوري التونسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة في تاريخ العرب.. حكمة تدير موقعة الترجي والبنزرتي بالدوري التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الخميس، عن تعيين الحكمة درصاف القنطاوي لإدارة إحدى مباريات الدوري التونسي الممتاز، وذلك في سابقة تعد الأولى في مسابقات الدوري الأولى في تونس والمنطقة العربية.

وستتولى الحكمة الشابة إدارة مباراة الترجي التونسي والنادي البنزرتي المقررة بعد غد السبت، في الجولة الأخيرة من الدوري.

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وسبق لدرصاف القنطاوي إدارة عدة مباريات على المستوى الأفريقي في كرة القدم النسائية لكن خطوتها الأولى في إدارة مباريات للرجال كانت في مايو 2017، حينما تولت إدارة مباراة الملعب التونسي وفريق جمعية جربة ضمن الجولة الختامية لدوري الدرجة الثانية.

وتجدر الإشارة إلى أن وضع المرأة في تونس يعد الأكثر تحرراً في المنطقة العربية، إذ تحظى بحقوق وتشريعات واسعة في القوانين المحلية.