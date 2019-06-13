رياضة | الجبلاية تعيد لجنة الأندية بالموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تعيد لجنة الأندية بالموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، إعادة لجنة الأندية للدوري الممتاز بداية من الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن تعود اللجنة، بكامل صلاحياتها، بعد أن تم حلها في الموسم الماضي، بسبب الأزمات التي ضربتها واعتراضها على الجبلاية، بسبب الانفراد بالقرارات.

ويرغب مجلس الجبلاية، في عودة اللجنة خاصةً مع اقتراب الانتخابات الجديدة، وسعيهم في كسب ود الجمعية العمومية.