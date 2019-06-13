رياضة | رسميا.. الاتحاد المغربي يُعلن غياب حمد الله عن بطولة إفريقيا وباعدي البديل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الاتحاد المغربي يُعلن غياب حمد الله عن بطولة إفريقيا وباعدي البديل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم خروج عبد الرزاق حمد الله من معسكر منتخب أسود الأطلسي الذي يستعد للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩ في مصر. وأكد الاتحاد المغربي أن خروج حمد الله من معكسر منتخب المغرب سبب معاناته من الإصابة على مستوى الظهر والفخد. وأشار الاتحاد بأن عبد المريم باعدي لاعب حسنية أغادير سيحل محل عبد الرزاق حمد الله بعد قرار المدير الفني لأسود الأطلسي هيرفي رينارد.

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