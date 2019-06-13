رياضة | صراع قوي بين سوهاج والسكة الحديد لخطف مدافع البلاستيك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع قوي بين سوهاج والسكة الحديد لخطف مدافع البلاستيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مجلس إدارة نادي البلاستيك عرضان رسميان من أندية سوهاج والسكة الحديد، للحصول على خدمات المدافع أسامة صبحي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بدوري القسم الثالث.

وسبق لصبحي الإنضمام لصفوف غزل شبين، قبل أن ينتقل لنادي البلاستيك، ونجح في تقديم موسم متميز جعله محط أنظار العديد من أندية الممتاز "ب" والقسم الثالث.

ومن المنتظر أن يحدد اللاعب وجهتة القادمة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بالإتفاق مع مسؤولو فريق البلاستيك، وفقاً للشرط الجزائي في عقده.

ويعد اللاعب من مواليد 1995 وأحد أبناء قطاع الناشئين بغزل شبين، وشارك مع الفريق الاول للغزل، وإنتقل مطلع الموسم الماضي لصفوف البلاستيك.