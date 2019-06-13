رياضة | التشكيل النهائي للجهاز الفني في المصري السلوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل النهائي للجهاز الفني في المصري السلوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة النادي المصري بالسلوم برئاسة رمضان ناجي علي شكل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، إستعدادا لمنافسات القسم الثالث في الموسم المقبل.

وضم الجهاز الفني رمضان عرفة مدير فني، هاني المصري مدرب عام ، بدوي السيد مدرب ، زيزو البربري مدرب حراس المرمي، عبدالعال أنور مدرب أحمال وعلاج طبيعي، عاطف باتل مدير كورة ، حمدي عبدالجواد مدير شئون اللاعبين ،السيد جمال مدير إداري.

ويشارك فريق المصري بالسلوم ضمن منافسات القسم الثالث بمجموعة مطروح ونجح في البقاء بالقسم الثالث الموسم الماضي في أخر مباراة بصعوبة.

وتسعي الإدارة لتقديم موسم جيد حتي لا يتعرض الفريق لشبح الهبوط للقسم الرابع مرًة أخرى.