رياضة | مدرب اتحاد جدة يطلب "كهربا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب اتحاد جدة يطلب "كهربا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب التشيلي لويس سييرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، بضرورة التعاقد مع محمود كهربا نجم نادي الزمالك.

وكان هناك العديد من الأنباء المتداولة في الأيام السابقة، عن رغبة العميد السعودي في عودة كهربا لصفوف الفريق مرة أخرى، في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأبدى سييرا رغبته أيضًا في التعاقد مع لاعب الوسط الكويتي فهد الأنصاري، لتدعيم صفوف الفريق للموسم القادم، لعدم تكرار سيناريو الموسم الماضي بإحتلال المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.