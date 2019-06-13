رياضة | 3 ملفات هامة على طاولة مدرب الزمالك الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 ملفات هامة على طاولة مدرب الزمالك الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على دعم مجلس الإدارة لخالد جلال المدير الفني للفارس الأبيض عقب توليه مهمة الإدارة الفنية خلفا للسويسري كريستيان جروس، حيث نفى كل الاقاويل التي خرجت بالاستغناء عن جلال وتعيين مدرب اجنبي قبل انطلاق الموسم المقبل.

وفي هذا التقرير يستعرض "الخليج 365 الرياضي" ثلاثة ملفات هامة على طاولة الجهاز الفني الجديد للزمالك بقيادة خالد جلال.

١- الدوري

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك إلى تحقيق بطولة الدوري في نسختها الحالية بعد غيابها عن القلعة البيضاء منذ عام ٢٠١٥، وذلك في وجود منافسة شرسة مع الأهلي، حيث أكد رئيس نادي الزمالك في أكثر من مناسبة عن ثقته الكبيرة في الجهاز الحالي وقدرته على قيادة الفريق للفوز بالبطولة.

وتعادل الزمالك مع حرس الحدود بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المكس، حيث كانت المواجهة الأولى لخالد مع الفارس الأبيض.

فوز الزمالك على الإسماعيلي والجونة والأهلي هي فرصته الوحيدة للتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال هذا الموسم، حيث يبقى هذا الملف هو الأهم في مسيرة خالد جلال مع الزمالك خلال الوقت الحالي.

٢- الراحلين

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يواجه الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الزمالك ملف شائك، بتحديد اللاعبين الراحلين عن صفوف الابيض، وكيفية التعامل معهم بالاستغناء النهائي أو بالاعارة لمدة موسم في أحد الاندية المحلية

ويجهز المدير الفني لفريق الزمالك تثريرا مفصلا عن موقف اللاعبين الراحلين، وأهم الصفقات المطلوبة لتقديمها إلى مجلس الإدارة خلال ساعات، حيث يسعى لوضع خطة واضحة للموسم الجديد.

ومن المؤكد وجود أكثر من عرض احتراف للاعب محمود عبد المنعم كهربا في بعض الاندية الخليجية، بالإضافة إلى إعارة مجموعة آخرى من اللاعبين على رأسهم المغربي حميد أحداد، وأحمد سيد زيزو ومحمد حسن وإبراهيم حسن ومدبولي والثنائي الشاب احمد كماتشو ومحمود حسن.

٣ - الصفقات الجديدة

بدأ مسؤولو نادي الزمالك في البحث عن صفقات الفريق الجديدة مبكراً، وذلك قبل انتهاء مباريات الموسم الحالي، حيث يسعى مجلس الزمالك إلى تدعيم الفريق ببعض الصفقات السوبر خلال الفترة القادمة.

ويدرس الجهاز الفني للفريق بالتنسيق مع مجلس الإدارة موقف عودة الثنائي الأفريقي رزاق سيسيه وكاسونجو كابونجو خلال الموسم المقبل، بالإضافة إلى الترحيب بعودة المهاجم الشاب مصطفى محمد لصفوف الابيض، واستمرار إعارة عماد فتحي، وأحمد داودا، واسلام جمال وكابوريا، وباولو، وفتوح، وروقا، وباسم مرسي، وتجميد موقف محمود عبد الرازق شيكابالا إلى إشعار آخر.

المدير الفني للفريق يفضل التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر، مع إمكانية الاستغناء عن واحد من الثنائي كاسونجو وبو طيب، بالإضافة إلى ترحيبه بعودة رزاق سيسيه على حساب أحداد، وذلك بعد تألق الأول بشكل ملفت خلال هذا الموسم مع الاتحاد السكندري.