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الامارات | محمد صلاح ثاني أغلى لاعب في العالم

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أحمد طارق-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المركز الدولي للدراسات عن قائمة أغلى اللاعبين في الدوريات الخمس الكبرى، وجاء الفرنسي كيليان مبابي على رأسها بـ252 مليون يورو، متفوقا على المصري محمد صلاح الذي بلغت قيمته 219.6 مليون.

وجاء رحيم سترلينج، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، في المركز الثالث بالقائمة بـ207.8 مليون يورو، يليه بـ167.4 مليون يورو، ثم الإنجليزي جادون سانشو، جناح بروسيا دورتموند الألماني بـ159.4 مليون.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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