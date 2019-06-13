الامارات | محمد صلاح ثاني أغلى لاعب في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ثاني أغلى لاعب في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المركز الدولي للدراسات الرياضية عن قائمة أغلى اللاعبين في الدوريات الخمس الكبرى، وجاء الفرنسي كيليان مبابي على رأسها بـ252 مليون يورو، متفوقا على المصري محمد صلاح الذي بلغت قيمته 219.6 مليون.

وجاء رحيم سترلينج، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، في المركز الثالث بالقائمة بـ207.8 مليون يورو، يليه ميسي بـ167.4 مليون يورو، ثم الإنجليزي جادون سانشو، جناح بروسيا دورتموند الألماني بـ159.4 مليون.