شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة و«فيفا» يحتفلان بتخريج الدفعة الـ 11 من شهادة الإدارة الرياضية الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ينظم مركز البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة جامعة القاهرة، حفل تخريج الدفعة الـ 11 من الشهادة المهنية في الإدارة الرياضية من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، غدا الجمعة. و تقدم جامعة القاهرة الشهادة المهنية بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات الرياضية «CIES» التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA»، وتضم الدفعة 62 خريجاً من مصر والسودان والإمارات والسعودية، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد حسن عميد كلية التجارة، وبحضور عدد من الرياضيين والمسئولين بالاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم.

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