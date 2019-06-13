شكرا لقرائتكم خبر عن «حمد الله» يغادر معسكر منتخب المغرب بعد خلافه مع «فجر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادر الدولي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم النصر السعودي، أمس، معسكر المنتخب المغربي الوطني، بعد نهاية المباراة التي جمعت منتخب بلاده أمام جامبيا وخسرها بهدف دون رد من المنتخب المغمور.

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ووفقا لموقع «le360» المغربي، أن حمد الله غادر معسكر المنتخب الوطني، بسبب تداعيات خلافه مع زميله فيصل فجر على تنفيذ ضربة جزاء، لينتقل الخلاف إلى غرفة الملابس.

وأكد الموقع المغربي أن حمد الله قرر مغادرة معسكر المنتخب الوطني بسبب غياب روح الفريق بين عناصر منتخب الأسود وافتقاد الأجواء المناسبة التي من شأنها أن تساعده في تقديم الأفضل للمنتخب.

وشدد «le360» على أن اتحاد الكرة المغربي، يستعد لنشر خبر مغادرة حمد الله المعسكر، بداعي إصابته على مستوى الظهر التي ستحول دون مرافقته للمنتخب ومشاركته في نهائيات كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.