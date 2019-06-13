شكرا لقرائتكم خبر عن العين الإماراتي يقطع الطريق على الأهلي ويتعاقد رسميًا مع «لابا كودجو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح نادي العين الإماراتي، في التعاقد مع اللاعب التوجولي لابا كودجو، مهاجم فريق نهضة بركان المغربي، في صفقة انتقال حر.
وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن كودجو سيعزز قوة الزعيم الهجومية حتى عام 2022، وسيرتدي القميص رقم 9.
واستطاع كودجو في الموسم الماضي أن يسجل 18 هدفًا في الدوري المغربي ليتقاسم صدارة ترتيب الهدافين مع محسن ياجور لاعب الرجاء البيضاوي المغربي، كما سجل 8 أهداف في مسابقة الكونفيدرالية الأفريقية.
وكانت ترددت أنباء عن دخول الأهلي في مفاوضات قبل فترة قليلة للحصول على خدمات كودجا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر العين الإماراتي يقطع الطريق على الأهلي ويتعاقد رسميًا مع «لابا كودجو» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.