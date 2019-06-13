شكرا لقرائتكم خبر عن العين الإماراتي يقطع الطريق على الأهلي ويتعاقد رسميًا مع «لابا كودجو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح نادي العين الإماراتي، في التعاقد مع اللاعب التوجولي لابا كودجو، مهاجم فريق نهضة بركان المغربي، في صفقة انتقال حر.

Advertisements

وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن كودجو سيعزز قوة الزعيم الهجومية حتى عام 2022، وسيرتدي القميص رقم 9.

واستطاع كودجو في الموسم الماضي أن يسجل 18 هدفًا في الدوري المغربي ليتقاسم صدارة ترتيب الهدافين مع محسن ياجور لاعب الرجاء البيضاوي المغربي، كما سجل 8 أهداف في مسابقة الكونفيدرالية الأفريقية.

وكانت ترددت أنباء عن دخول الأهلي في مفاوضات قبل فترة قليلة للحصول على خدمات كودجا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.