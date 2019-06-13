شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يطالب النقاد ومقدمي البرامج بالعمل على إنجاح بطولة أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، التابعة للمجلس الأعلي للإعلام، إنها تابعت الجهود التي تبذلها كافة الهيئات الرسمية والأهلية استعدادًا لبدء فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019.

وأوضحت اللجنة، في بيان، الخميس، أنها «إذ تقدر كافة الجهود الوطنية المخلصة في هذا الصدد التي تحرص كل الحرص على إعلاء مكانة مصر وتأكيد رسالتها نحو القارة الأفريقية، فإنها تؤكد على ما يمكن أن يقدمه الإعلام الرياضي في إنجاح هذه المناسبة الرياضية المهمة في ظل توجيهات الرئيس بتوفير كافة الامكانات اللازمة لنجاح فعاليات كأس الأمم الأفريقية».

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وناشدت اللجنة كافة النقاد والمحللين ومقدمي البرامج الرياضية الإلتزام بتوفير المناخ اللازم لنجاح هذه الفعاليات الرياضية والعمل على تجاوز الخلافات الرياضية المحلية لتهيئة الأجواء العامة لنجاح الحدث الرياضي الأفريقي الأهم وتقدير انعكاس ذلك على مكانة مصر التي تتولى رئاسة القمة الأفريقية، والتي يتطلع إليها الأشقاء في أرجاء القارة في قيادة العمل السياسي والتنموي والرياضي.

ورأت اللجنة أن كأس الأمم الأفريقية فرصة للتأكيد على ريادة مصر للرياضة الأفريقية وقدرتها على تنظيم هذا العرس الرياضى الكبير مع الأخذ في الاعتبار المصالح القومية المصرية الناتجة عن نجاح تنظيم هذه البطولة اقتصاديًا وسياسيًا وحضاريًا.

وأكدت اللجنة أنها على ثقة كاملة في قدرة الإعلام الرياضي المصري على تقديم كافة أشكال الدعم لجهود تنظيم البطولة الأفريقية على أرض مصر .