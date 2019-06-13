شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أحمال المنتخب: نستطيع التنبؤ بالإصابات قبل حدوثها.. ومدة المعسكر كافية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد بول لورينت سولا مدرب اللياقة البدنية بالجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن ترتيبات العمل داخل الفريق تعتمد على جمع أكبر كم من البيانات الدقيقة والتفصيلية عن كل لاعب، وذلك من خلال أحدث الأجهزة العالمية في هذا المجال.

وأشار إلى أن إدارة المنتخب واتحاد الكرة، تجاوبا سريعا بإضافة جهاز حديث إلى الأجهزة التي كانت موجودة وبمقتضاه أصبحنا نستطيع قياس كافة البيانات خلال التدريب دون الانتظار إلى ما بعد انتهاء التدريبات وتفريغ أجهزة القياس لاستخلاص البيانات.

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وشرح بول أهمية هذا التطور العلمي الكبير بأنه يجعلنا نتنبأ بالإصابة قبل حدوثها، وبالتالي العمل على تلافيها، مشيرا إلى أن التعاون والتنسيق مع الجهاز الطبي للفريق في البرامج الغذائية ومكملاتها أهم عوامل نجاح عمله.

وأضاف مدرب الأحمال أن حماس اللاعبين كان له أثر كبير فيما ينتظره من نجاح يأمله الجميع، حيث بدأ عدد كبير منهم الذين أنهوا موسمهم مبكرا برامج تدريبية خاصة قبل شهر من انطلاق المعسكر، وذلك للوصول بالفريق إلى درجة واحدة من المستوى البدني، حتى يؤدي المدير الفني ومعاونوه عملهم الخططي على الوجه الأكمل.

ورفض «بول» مقولة أن اللاعب المصري مستواه البدني أقل من نظيره الأفريقي، مشيرا إلى تكامل جسم الإنسان، خاصة في رياضة مثل كرة القدم التي تعد الموهبة فيها لا تقل أهمية عن المستوى البدني المطلوب.

كما أشار إلى أن معسكر الأسبوعين السابق على البطولة لا يعتبر مدته غير كافية، مؤكدا على أن هذه الفترة نستطيع أن نعمل بها الكثير على المستوى البدني.