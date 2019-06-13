تقارير: ريبيري على طاولة مفاوضات شيفيلد يونايتد

كشفت بعض التقارير الأوروبية عن ارتباط فرانك ريبيري أسطورة بايرن ميونخ الألماني بالانتقال إلى فريق شيفيلد يونايتد الإنجليزي.

ريبيري أعلن رحيله عن بايرن ميونخ مع نهاية الموسم المنقضي وتحقيقه بطولة الدوري الألماني، ليصبح اللاعب حرًا ويحق له الانتقال إلى أي نادي خلال الميركاتو الصيفي.

صحيفة ذا صن أكدت أن ريبيري مرتبط بالانتقال إلى شيفيلد يونايتد -الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي-على الرغم من تضاؤل آمال النادي في الحصول على توقيع اللاعب الفرنسي.

بعض التقارير الأخرى زعمت بأن صاحب الـ36 عامًا يمتلك عروضًا من أستراليا وقطر.

جدير بالذكر أن ريبيري قضى 12 عامًا مع البافاري حقق خلالهم 24 لقبًا.