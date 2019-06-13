مدرب البوسنة يؤكد رحيل دجيكو عن روما

كشف روبيرت بروزينيسكي، المدير الفني لمنتخب البوسنة والهرسك، عما قاله إيدين دجيكو، مهاجم البوسنة والمحترف بصفوف روما الإيطالي، حول مستقبله مع ذئاب العاصمة في الفترة المقبلة.

وقال روبيرت بروزينيسكي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "كوريري ديللو سبورت": "تحدثت إلى ميراليم بيانيتش ودجيكو، بيانيتش سيبقى في يوفنتوس، بينما دجيكو أخبرني أنه سيغادر روما لينضم إلى فريق إيطالي اَخر".

وحول هزيمة البوسنة أمام إيطاليا في تصفيات يورو 2020، قال روبيرت: "أنا سعيد بالطريقة التي لعبنا بها أمام إيطاليا، كانت مباراة جيدة، لكن لسوء الحظ خسرنا".

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وتابع "تحفة إنسيني المتمثلة في الهدف الأول لإيطاليا، ساعدتهم كثيرًا، لورينزو تحسن كثيرًا وأعجبني. إيطاليا مع مانشيني استعادت الثقة، من الصعب توقع من سيفوز بالبطولة الأوروبية".

وختم "أنشيلوتي هو واحد من أفضل المدربين في العالم، أما خاميس رودريجيز، فحال انضمامه لنابولي، فسيرفع كثيرًا من جودة الفريق".

وخسر المنتخب البوسني أمام مضيفه الإيطالي (2-1)، بعدما كان متقدمًا بهدف دجيكو، قبل أن يعادل إنسيني النتيجة لإيطاليا، ويحرز فيراتي هدف الفوز، في الجولة الرابعة من المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020.