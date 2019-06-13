مهاجم غانا: لم أتوقع اختياري للمشاركة في الكان

عبر كاوابينا أسو، مهاجم منتخب غانا، عن سعادته الغامرة بعد قرار كواسي أبياه، المدير الفني للبلاك ستارز، بضمه للقائمة التي ستخوض كأس الأمم الأفريقية.

وتستضيف مصر نهائيات أمم أفريقيا خلال الفترة من 21 يونيو / حزيران الجاري حتى 19 يوليو / تموز المقبل.

وقال كاوابينا في تصريحات له عبر تويتر نقلها موقع "غانا سوكر": "لم أتوقع الانضمام ضمن قائمة غانا، فهذا كان بمثابة الحلم بالنسبة لي".

وأضاف كاوابينا "أشكر كواسي أبياه على الثقة والدعم الذي منحه لي".

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وكان كواسي أبياه قد أعلن عن مفاجأة، بعد استبعاد عبد المجيد وريس، وضم كاوابينا أسو، وذلك رغم الخبرة الكبيرة التي يتمتع به الأول.

وخاض كاوابينا مهاجم ليجانيس الإسباني، موسمًا جيدًا على سبيل الإعارة في سالامانكا الإسباني، وتمكن من تسجيل 10 أهداف معه خلال مشاركته في 25 مباراة.

كما تألق مع منتخب غانا الأولمبي، وتمكن من تسجيل 5 أهداف في 4 مباريات في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 عامًا التي تستضيفها مصر في نوفمبر / تشرين ثان المقبل.

يذكر أن منتخب غانا يتواجد في المجموعة السادسة التي تضم أيضًا الكاميرون وبنين وغينيا بيساو.