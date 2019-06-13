روما يسلط الضوء على نجم مانشستر يونايتد

أبدى روما اهتمامه بلاعب وسط مانشستر يونايتد، من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن باولو فونسيكا المدرب البرتغالي الجديد لروما، يسعى لتقوية خط وسط الذئاب، وتدعيمه بالبرازيلي فريد، نجم الشياطين.

ويعتقد فونسيكا أن اللاعب البرازيلي الدولي مناسب تمامًا للجيالوروسي، حيث يتطلعون إلى التعافي من موسم محلي مخيب للآمال، أنهوه في المركز السادس برصيد 66 نقطة.

Advertisements

من ناحية أخرى، قد يرحب مانشستر يونايتد ببيع فريد، رغم انضمامه للفريق مطلع الموسم المنقضي، وذلك من أجل الحاجة إلى أموال لتعزيز صفوف الفريق الأحمر بصفقات جديدة.

ومن المعتقد أن روما يرغب في ضم اللاعب لمدة موسمين على سبيل الإعارة، خاصة بعد أن اتفقا على الشروط الخاصة بين الطرفين.

ومع ذلك، سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان يونايتد سيسمح للاعب بالمغادرة على سبيل الإعارة بعد أنه دفعوا فيه 60 مليون يورو، بعد موسم واحد فقط.