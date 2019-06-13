بيليتش يعود لإنجلترا من بوابة وست بروميتش

عين وست بروميتش ألبيون، اليوم الخميس، سلافين بيليتش، مدربا جديدا للفريق، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، لمدة عامين.

وبذلك، يعود بيليتش، مدرب كرواتيا السابق، إلى إنجلترا لأول مرة، منذ إقالته من تدريب وست هام يونايتد، في نوفمبر تشرين الثاني 2017.

ويطمح بيليتش (50 عاما)، لاعب وست هام وإيفرتون السابق، لإعادة وست بروميتش لدوري الأضواء، بعد الغياب في الموسم الماضي.

وقال بيليتش لموقع النادي على الإنترنت "نريد أن نتحسن داخل الملعب، وأنا واثق من رغبة وست بروميتش في العودة للدوري الممتاز، ويملك النادي مشروعا قصير الأمد وآخر طويل الأمد.. أرادوا مني أن أساعدهم في التطور، ولم أفكر مرتين".

وسيتولى بيليتش المهمة خلفا لدارين مور، الذي أقيل في مارس آذار الماضي، بينما قاد جيمي شان الفريق مؤقتا، حيث احتل المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى.