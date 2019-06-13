أعلن نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، اليوم الخميس، تعاقده مع الجناح المالي الدولي، موسى دجينيبو، من صفوف ستاندارد لييج البلجيكي.
وانضم دجينيبو (20 عاما) إلى ساوثهامبتون، لمدة أربعة أعوام، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 15 مليون جنيه إسترليني.
واجتاز اللاعب الكشف الطبي لساوثهامبتون، الأسبوع الماضي، قبل أن ينضم للفريق رسميا اليوم.
ويستعد دجينيبو للمشاركة مع منتخب مالي، في كأس الأمم الإفريقية 2019، التي ستنطلق في مصر هذا الشهر.
وسجل اللاعب المالي 11 هدفا لستاندارد لييج، ليقوده لاحتلال المركز الثالث بالدوري البلجيكي، والتأهل إلى الدوري الأوروبي.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. ساوثهامبتون يضم نجم مالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.