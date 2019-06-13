رسميًا.. ساوثهامبتون يضم نجم مالي

أعلن نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، اليوم الخميس، تعاقده مع الجناح المالي الدولي، موسى دجينيبو، من صفوف ستاندارد لييج البلجيكي.

وانضم دجينيبو (20 عاما) إلى ساوثهامبتون، لمدة أربعة أعوام، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 15 مليون جنيه إسترليني.

واجتاز اللاعب الكشف الطبي لساوثهامبتون، الأسبوع الماضي، قبل أن ينضم للفريق رسميا اليوم.

ويستعد دجينيبو للمشاركة مع منتخب مالي، في كأس الأمم الإفريقية 2019، التي ستنطلق في مصر هذا الشهر.

وسجل اللاعب المالي 11 هدفا لستاندارد لييج، ليقوده لاحتلال المركز الثالث بالدوري البلجيكي، والتأهل إلى الدوري الأوروبي.