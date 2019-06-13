شكرا لقرائتكم الكويت الكويتى ينافس الأهلى والزمالك على ضم عطوة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل المصرى محمد عطوة مدافع الرائد السعودى، دائرة اهتمامات القطبين الأهلى والزمالك بعد المستويات الرائعة، التى ظهر عليها مع الرائد في الموسم الماضى.

وعلم "الخليج 365"، أن محمد عطوة تلقى عرضاً شفهياً من أجل الانتقال للنادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية بجانب نادى الزمالك.

في الوقت ذاته، تلقى محمد عطوة عروضاً من أندية إماراتية وتركية لكن المفاوضات لم تصل إلى مرحلة الجدية، فى حين تلقى اللاعب عطوة عرضاً مغرياً من أجل ارتداء قميص الكويت الكويتي بداية من الموسم الجديد.

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ويفاضل محمد عطوة حالياً بين العودة إلى الدوري المصري أو مواصلة مشواره خارج مصر.