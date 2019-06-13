شكرا لقرائتكم الأهلى عن التفاوض مع إسلام عيسى: محصلش لسه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نفى مسئولو النادي الأهلي الدخول في مفاوضات رسمية مع إسلام عيسى لاعب المصري للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
كان محمد الخولي نائب رئيس المصري قد أكد إن ناديه تلقى عرضين محليين وأخر أوروبي لضم إسلام عيسى ، مُتابعاً : الاهلي وبيراميدز تقدما بعرض رسمي لضم اللاعب ولم يحسم المصري قرار ببيع اللاعب.
وقال مصدر في الأهلي لـ"الخليج 365" أن النادي لم يتفاوض مع إسلام عيسى ، موضحاً أن عيسى لاعب مُميز وقدم موسم جيد مع الفريق البورسعيدى لكن الأهلي لم يتفاوض معه على الإطلاق.
وتابع المصدر: نُقدر ونحترم أسلام عيسى وإمكانياته الفنية وسلوكه المُميز لكن الاهلي لم يتقدم بأي عروض لشراء اللاعب من المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى عن التفاوض مع إسلام عيسى: محصلش لسه... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.