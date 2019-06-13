شكرا لقرائتكم الأهلى عن التفاوض مع إسلام عيسى: محصلش لسه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى مسئولو النادي الأهلي الدخول في مفاوضات رسمية مع إسلام عيسى لاعب المصري للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

كان محمد الخولي نائب رئيس المصري قد أكد إن ناديه تلقى عرضين محليين وأخر أوروبي لضم إسلام عيسى ، مُتابعاً : الاهلي وبيراميدز تقدما بعرض رسمي لضم اللاعب ولم يحسم المصري قرار ببيع اللاعب.

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وقال مصدر في الأهلي لـ"الخليج 365" أن النادي لم يتفاوض مع إسلام عيسى ، موضحاً أن عيسى لاعب مُميز وقدم موسم جيد مع الفريق البورسعيدى لكن الأهلي لم يتفاوض معه على الإطلاق.

وتابع المصدر: نُقدر ونحترم أسلام عيسى وإمكانياته الفنية وسلوكه المُميز لكن الاهلي لم يتقدم بأي عروض لشراء اللاعب من المصري.