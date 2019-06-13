شكرا لقرائتكم الزمالك يعدل موعد مرانه للخامسة مساء السبت بدلا من الأحد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال، تقديم موعد عودة تدريبات الفريق 24 ساعة حيث تقرر عودة الفريق الأبيض لخوض مرانه فى الخامسة من مساء يوم السبت المقبل بدلا من الأحد القادم على ملعب النادى الأبيض.

وحصل لاعبو الزمالك على راحة سلبية منذ خوض مباراة حرس الحدود فى الدورى الممتاز، التى أقيمت يوم 3 من شهر يونيو الجارى، حيث جاءت الراحة السلبية نظرا لتوقف بطولة الدورى الممتاز لارتباط المنتخب الوطنى بخوض منافسات أمم إفريقيا التى تستضفيها مصر فى الفترة من 21 شهر يونيو الجارى إلى 19 من شهر يوليو المقبل.

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ويستعد الزمالك خلال الفترة المقبلة لمباريات حسم لقب بطولة الدورى الممتاز حيث يتبقى للأبيض 3 مواجهات أمام الجونة يوم 23 من شهر يوليو الجارى ثم مباراة الإسماعيلى يوم 26 من الشهر ذاته ثم لقاء الأهلى يوم 30 من نفس الشهر ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بالثلاث مباريات للفوز بالدورى.

يذكر أن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قرر عقد اجتماعًا لمجلس الإدارة فى الحادية عشرة صباح يوم السبت المقبل، من أجل مناقشة العديد من الملفات، والتى سيكون فى مقدمتها ملف الفريق الكروى الأول كما قرر رئيس القلعة البيضاء عقد مؤتمر صحفي فى الثانية عشر ظهر يوم السبت، للحديث عن بعض الأمور الخاصة بالقلعة البيضاء.