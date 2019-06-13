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شكرا لقرائتكم مصر لا تعرف الهزيمة أمام تنزانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة تاريخ مواجهات مصر وتنزانيا قبل اللقاء الودي المرتقب بين الفريقين مساء اليوم على ستاد برج العرب في التاسعة مساء.
وكان إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى قد اعلن فرض فرض حالة من الالتزام والجدية، على معسكر لاعبى المنتخب ببرج العرب قبل مواجهة تنزانيا فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة الامم الأفريقية.
تنزانيا
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