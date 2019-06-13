الخليج 365 يكشف رد عمرو وردة على مفاوضات الأهلي...

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جدة - عمرو شويل فتح مسئولو النادي الأهلي، باب المفاوضات مع عمرو وردة لاعب المنتخب الوطنى المحترف فى صفوف نادي أتروميتوس اليوناني، لتدعيم القلعة الحمراء، خلال الميركاتو الصيفى المقبل. وطلب عمرو وردة من مسئولو الأهلي تأجيل مناقشة هذا الملف، وانتظار انتهاء منافسات أمم أفريقيا 2019 فى مصر، أملا فى تلقى عروض خارجية من أندية كبرى فى أوروبا خاصة وأنه يقدم مستويات مميزة فى الدوري اليوناني. وحاول مسئولو الأهلي، إقناع اللاعب بارتداء القميص الأحمر، والحديث مع والده للتدخل فى إتمام الصفقة وهو ما سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة بناءا على العروض التى سيحصل عليها بعد أمم أفريقيا.

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