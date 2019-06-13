شكرا لقرائتكم الإنتاج يقرر الاستغناء عن عبد الرحمن فاروق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الإنتاج الحربى على عدم تمديد تعاقده مع عبد الرحمن فاروق الظهير الأيمن للفريق، والذى انتهى تعاقده بنهاية الموسم الحالى. وكان الإنتاج الحربى قد تعاقد مع عبد الرحمن فاروق من صفوف الاتحاد السكندرى موسم 2017. وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة، بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.

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