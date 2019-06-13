شكرا لقرائتكم كيف دخل الحضرى القائمة التاريخية للاعبى الكرة؟ فكرى صالح: أسطورة الأساطير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد فكرى صالح مدرب حراس مرمى المنتخب السابق أن عصام الحضرى لديه إصرار و عزيمة وتحدى كانت سببا رئيسيا فى الإنجازات التى حققها خلال مسيرته فى حراسة مرمى الأندية و المنتخب.
وقال شيخ الحراس فى تصريحات لقناة تايم سبورتس إن الحضرى هو أسطورة الأساطير ، فقد وصل إلى ما يريده وهو الوصول إلى كأس العالم ، وهو ما تم بالفعل فى مونديال روسيا 2018 ، وبعد البطولة نصحته ان يعتزل ويكتفى بالإنجازات التى لم يسبقه غيره فيها ، لكنه لم يستجب لى
وأضاف صالح ان عزيمة و إصرار الحضرى يجب أن تٌدرس للاجيال ، وانصحه قائلا " المشوار انتهى اتجه للتدريب فانت ناجح وقادر ان تكون فى غى منصب فنى او إدارى" وأتمنى أن يستمع لنصيحتى هذه المرة
يذكران الحضرى تم اختياره ضمن أفضل 30 لاعب فى تاريخ أمم أفريقيا وفقا لمجلة فرانس فوتبول الفرنسية حيث جاء فى المركز الحادى عشر ، و يليه الخطيب فى الثالثة عشر ثم محمد صلاح سابع عشر وأبو تريكة فى المركز الـ 21 .
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