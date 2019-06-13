شكرا لقرائتكم على ماهر: مصر صنعت المستحيل لتنظيم أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد على ماهر نجم النادى الأهلى والكرة المصرية السابق والمدير الفنى لإنبى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن مصر صنعت المستحيل بنجاحها فى إنهاء كافة التجهيزات والتحضيرات، استعداداً لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية على أرضنا فى الفترة من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو المقبل.

وشدد على ماهر أن الدول الأخرى تقوم بالتجهيز لمثل هذه الأحداث فى سنوات، ولكن عزيمة المصريين وجلدهم أنهت كل الأمور فى أقل من 6 شهور فى انجاز كبير يحسب للدولة المصرية.

وأشاد على ماهر بالكفاءة العالية فى جميع المناحى التنظيمية للبطولة، سواء على مستوى الملاعب أو تذاكر المباريات التى تظهر بشكل مغاير بعد استحداث فكرة تذكرتى، وإعداد كوادر قادرة على اخراج البطولة فى أبهى صورة، متمنياً أن يظهر المنتخب المصرى بشكل جيد على المستوى الفنى لاستكمال النجاحات المبهرة للمصرية فى الكان الأفريقى.

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أكد على ماهر أن مساندة أجهزة الدولة بالكامل لإتحاد الكرة يبقى السبب الرئيسى فى قدرة مصر على تنظيم كأس الأمم الأفريقية فى فترة ضئيلة للغاية، مشيداً بدور الدولة بكافة قطاعاتها فى تدعيم التنظيم وعلى رأسهم رئيس الجمهورية.

وقال على ماهر: "مصر دائماً ما تكون عند الموعد ونجحنا بالفعل فى تنظيم بطولات كثيرة من قبل مثل بطولة 2006 والتى خرجت فى أبهى صورة فى وقتها"

وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتستعد مصر لاستضافة نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمين إلى ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.