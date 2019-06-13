شكرا لقرائتكم رانيا يوسف بتشيرت محمد صلاح: "بإذن الله البطولة هتفرحنا كلنا"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الفنانة رانيا يوسف على حسابها الشخصى بموقع "تويتر"، صورها بقميص الفراعنة رقم 10، والذى يرتديه النجم محمد صلاح وعلقت قائلة: "كل التوفيق لمنتخبنا الوطنى.. وبإذن الله البطولة هتفرحنا كلنا".

وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتستعد مصر لاستضافة نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمين إلى ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.

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منتخب مصر يفتتح مباريات بطولة الأمم الأفريقية 2019 بمواجهة زيمبابوى يوم 21 يونيو الجارى فى استاد القاهرة الدولى.















