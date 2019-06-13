شكرا لقرائتكم مدافع الإسماعيلى يخطر إدارة الدراويش بتفضيل الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر محمود متولى، مدافع النادي الإسماعيلى، مسئولو القلعة الصفراء برغبته فى الانتقال لصفوف النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفى المقبل، بعد تلقى عروض من عدة أندية لضم اللاعب.

وأكد محمود متولى لمسئولى الإسماعيلى، رغبته فى الانتقال للنادي الأهلي رافضا أى عروض أخرى حتى لو من نادي الزمالك، خاصة بعدما سبق وقام مسئولو القلعة البيضاء بجس نبض اللاعب عن طريق وكيل لاعبين إسمعلاوى، لكنه شدد على توقيعه للقلعة الحمراء، ورفضه الانتقال لأى نادي آخر.

ويسعى النادي الأهلي لتدعيم خط دفاعه بالتعاقد مع محمود متولى، الذى وقع عقود انتقاله للقلعة الحمراء منذ فترة فى انتظار حسم الصفقة بشكل رسمى مع ناديه.