شكرا لقرائتكم مختار مختار يطلب ضم 8 لاعبين جدد للإنتاج الحربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى من إدارة ناديه ضرورة التعاقد مع 8 صفقات جديدة فى الموسم الجديد لترميم مراكز الفريق المختلفة . Advertisements وستكون الأولوية للصفقات الجديدة فى الانتاج الحربى لتدعيم مركز المهاجم وصانع الالعاب التى عانى الفريق من غيابهم فى الموسم الماضى . وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة، بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا

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