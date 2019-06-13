شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يعلن القائمة الأولية للمرشحين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن اتحاد جدة، يوم الخميس، عن تلقيه القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي بعد انتهاء فترة الترشح التي حددتها الهيئة العامة للرياضة.

وضمت القائمة أنمار الحائلي "رئيسا"، إلى جانب أحمد عصام كعكي، إضافة إلى المرشحين للعضوية فيصل التركي وإبراهيم أحمد بخيت وعبدالوهاب أحمد عابد وممدوح عائد الحربي ولؤي غلاييني وأحمد القطب وحسن باروم.

وقال اتحاد جدة في بيان صحافي: سيتم استقبال الطعون على المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس الإدارية في 14 يونيو ولمدة يوم واحد على البريد الإلكتروني للجنة الطعون والمخالفات.