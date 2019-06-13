شكرا لقرائتكم خبر عن والدة عصام الحضرى لـ"تايم سبورت": ابنى تعب كتير ويستاهل كل حاجة حلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدت الحاجة فتحية والدة عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر الأسبق سعادتها بوجود ابنها فى قائمة أفضل 30 لاعبًا فى تاريخ الكرة الأفريقية .

وقالت والدة الحضرى فى تصريحات تليفزيونية لـ"تايم سبورت": "ابنى تعب كتير ويستاهل كل حاجة حلوة ودايمًا بدعيله ربنا يصلح حاله".

واختارت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية قائمة أفضل 30 لاعبًا فى تاريخ كرة القدم الأفريقية، والتى شهدت تواجد 4 لاعبين مصريين فى القائم من 30 إلى 11، وتستعد للإعلان عن قائمة العشرة الأوائل فى تاريخ القارة السمراء مؤخرًا.

وشهدت قائمة فرانس فوتبول تواجد كل من محمود الخطيب رئيس الأهلى الحالى وعصام الحضرى قائد المنتخب الوطنى السابق ومحمد أبو تريكة أسطورة الأهلى السابق ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى فى قائمة أفضل 30 لاعبًا بتاريخ الكرة فى القارة السمراء.