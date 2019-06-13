شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال لـ"تايم سبورت": ودية تنزانيا تجربة للبحث عن البديل الكفء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد بلال، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن ودية الفراعنة أمام تنزانيا الليلة لن تكون البروفة الحقيقية لمنتخب مصر الذى يستعد لبطولة امم افريقيا 2019.

وأضاف بلال، فى تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورت"، "ودية تنزانيا لن تكون البروفة الحقيقية لبطولة امم افريقيا، فهى قد تشمل تجربة بعض البدلاء حتى يظهر البديل الكفء الذى سيعتمد عليه أجيرى فى مباريات البطولة".

وتابع نجم الأهلى السابق، "كل قوام المنتخب الوطنى معروف باستثناء مركزين فقط هما المهاجم والظهير الأيسر، بخلاف ذلك كل التشكيلة ثابتة ومعروفة، رغم أن أجيرى يشتهر بالمفاجآت".

وأضاف أحمد بلال، "أعتقد أن ودية تنزانيا ستشهد تجربة أجيرى لعمرو وردة فى مركز محمد صلاح ومنح الفرصة للثنائى عبد الله السعيد وتريزيجيه للظهور وأيضاً مروان محسن".

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وطالب أحمد بلال لاعبى منتخب مصر بالابتعاد عن الضغوط الجماهيرية والعصبية لضمان الصعود لمنصة التتويج الأفريقية بعد الحصول على لقب الوصيف فى النسخة السابقة بالجابون خارج ملعبنا .

وتستعد مصر لاستضافة نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمة على ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.

منتخب مصر يفتتح مباريات بطولة امم افريقية 2019 بمواجهة زيمبابوى يوم 21 يونيو الجارى فى استاد القاهرة الدولى.

ويلعب كتيبة المدرب المكسيكى أجيرى فى المجموعة الأولى للبطولة المقامة فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وأعلن أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى قائمة الـ23 لاعبا النهائية للبطولة والتى تم إرسالها للإتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف" وهم أحمد المحمدى "3"، وليد سليمان "11"، عبد الله السعيد "19"، أحمد على "14"، ومحمد الننى "17"، محمد صلاح "10"، وأحمد حجازى "6"، عمر جابر "4"، وأحمد الشناوى "1"، ومروان محسن "9"، طارق حامد "8"، أحمد حسن "كوكا "18"، على محمد غزال "5"، ومحمود حسن تريزيجيه "7"، عمرو وردة "22"، وأيمن أشرف "12"، ومحمد الشناوى "16"، ومحمود حمدى الونش "15"، وباهر المحمدى "2"، وأحمد أيمن منصور "13"، ونبيل عماد دونجا "21"، ومحمود عبد الرحيم جنش "23"، ومحمود علاء "20".