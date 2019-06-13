شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب تنزانيا يعود للمركز الأوليمبى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود بعثة المنتخب التنزانى لكرة القدم إلى المركز الأوليمبى السبت المقبل لاستكمال تدريباته قبل انطلاق امم أفريقيا التى تستضيفها مصر من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

ويتواجد منتخب تنزانيا فى الإسكندرية حاليا لخوض مباراته الودية امام الفراعنة فى التاسعة مساء اليوم.

ومن المقرر أن يستأنف منتخب تنزانيا بقيادة إيمانويل امونيكى المدير الفنى تدريباته بالمركز الأوليمبى، والتى بدأها بالمعادى منذ وصوله إلى القاهرة فجر السبت الماضى.

يذكر أن منتخب تنزانيا خاض تدريباته بالمركز الأوليمبى على فترتين يوميا، فى إطار الاستعداد لمشاركته فى البطولة الأفريقية، حيث يقع ضمن المجموعة الثالثة من مجموعات البطولة جانب كينيا والسنغال والجزائر.