شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الحراس لـ"تايم سبورتس": عصام الحضرى أسطورة الأساطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فكرى صالح، مدرب حراس مرمى المنتخب السابق، أن عصام الحضرى لديه إصرار وعزيمة كانت سببًا رئيسيًا فى الإنجازات التى حققها خلال مسيرته فى حراسة مرمى الأندية والمنتخب.

وقال شيخ الحراس فى تصريحات لقناة تايم سبورتس إن الحضرى هو أسطورة الأساطير، فقد وصل إلى ما يريده وهو الوصول إلى كأس العالم، وهو ما تم بالفعل فى مونديال روسيا 2018، وبعد البطولة نصحته أن يعتزل ويكتفى بالإنجازات التى لم يسبقه غيره فيها ، لكنه لم يستجب لى.

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وأضاف صالح أن عزيمة وإصرار الحضرى يجب أن تٌدرس للأجيال، وأنصحه قائلاً: "المشوار انتهى اتجه للتدريب فأنت ناجح وقادر أن تكون فى أعلى منصب فنى أو إداري" وأتمنى أن يستمع لنصيحتى هذه المرة

يذكر أن الحضرى تم اختياره ضمن أفضل 30 لاعبًا فى تاريخ أمم أفريقيا وفقًا لمجلة فرانس فوتبول الفرنسية حيث جاء فى المركز الحادى عشر ، و يليه الخطيب فى الثالثة عشر ثم محمد صلاح سابع عشر وأبو تريكة فى المركز الـ 21 .