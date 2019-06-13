شكرا لقرائتكم خبر عن بازوكا: تنظيم الكان فى 6 أشهر إنجاز كبير لا يفعله إلا المصريون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد سيد عبد الرازق بازوكا، رئيس قطاع الناشئين بالنادى الإسماعيلى ونجم منتخب مصر السابق، بتنظيم مصر لبطولة كأس امم افريقيا 2019 فى وقت قصير للغاية.

وقال بازوكا، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "ما فعلته الدولة المصرية منذ الفوز بقرار تنظيم البطولة فى يناير الماضى يعد إنجازا كبيرا لا يفعله إلا المصريون".

وأضيف رئيس قطاع الناشئين بالإسماعيلى، "الاستادات والفنادق والبنية التحتية التى تملكها مصر رائعة، وما حدث من تطوير جعلها عالمية، ولقد شاهدت ما حدث فى استاد الإسماعيلية عن قرب ووجدت إنجازاً رهيباً فلقد أصبحت الإسماعيلية مدينة السحر والجمال".

Advertisements

وتابع بازوكا، "مصر تملك 6 ملاعب هى الهرم الرابع فى تاريخنا وقدمت الأندية كلها تضحيات تاريخية لإنجاح البطولة بالتخلى عن ملاعبهم والموافقة على استكمال الموسم فى يوليو المقبل من أجل إنجاح الحدث فى المحروسة".

وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتستعد مصر لاستضافة نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمين إلى ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.