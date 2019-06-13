شكرا لقرائتكم خبر عن مدير استاد السلام: 159 كاميرا و38 بوابة إلكترونية لدخول الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العميد ممدوح راغب، مدير استاد السلام، أنه تم تزويد الملعب بشاشتين إلكترونيتين، وتزويد الملعب بـ 38 بوابة إلكترونية لدخول الجماهير.

وأضاف راغب، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "تم وضع 101 كاميرا لتأمين الاستاد من جميع جوانبه، ووصل عدد كاميرات التأمين والمراقبة لـ159، وكانت فى وقت سابق 58 كاميرا فقط ."

وتابع مدير استاد السلام، "تم تغيير أرضية الملعب والتراك بالكامل بجانب زيادة أبراج الكهرباء فى الاستاد، بجانب وضع 32 كشافا فى المقصورة الرئيسية بالإضافة لرفع كفاءة غرف الملابس والعيادة الطبيبة واللوبى ومداخل ومخارج الملعب ."

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وتفصلنا أيام قليلة عن انطلاق البطولة الأغلى فى القارة السمراء، إذ تستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية 2019 والتى تقام فى الفترة من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى فى تاريخ البطولة.

وتحتضن 6 ملاعب مصرية مواجهات دور المجموعات من نهائيات أمم إفريقيا، إذ أصبحت الملاعب المتواجدة فى مختلف أنحاء الجمهورية على أتم الاستعداد لاستقبال مواجهات البطولة، بعد أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتى حولت هذه الملاعب إلى الطراز العالمى.

ويستضيف استاد السلام بمحافظة القاهرة مواجهات المجموعة الرابعة والتى تضم منتخبات المغرب، وكوت ديفوار، وجنوب أفريقيا، وناميبيا، بعد خضوعه لعمليات تطوير على جميع المستويات.