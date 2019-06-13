شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى يضع شروط الحارس الأساسى لمنتخب مصر فى امم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد ناجي، مدرب حراس منتخب مصر، أن جميع اللاعبين لديهم رغبة فى تمثيل المنتخب، مشدداً على أن محمد أبو جبل رغم استبعاده من القائمة النهائية، إلا أنه متواجد فى المعسكر ويتدرب دون مشاكل.

وقال أحمد ناجى، فى البرنامج الإذاعي (وان تو)، "الجهاز الفنى قرر منح الفرصة لحارسى مرمى فى ودية تنزانيا مساء الخميس، أما مباراة غينيا الأحد المقبل لم نحسم القرار النهائى بشأنها".

وتابع مدرب حراس المنتخب، "هناك منافسة شريفة بين الحراس الثلاثة محمد الشناوى وأحمد الشناوى ومحمود عبد الرحيم (جنش)، فالمستويات الفنية والبدنية متقاربة للغاية".

ووضع أحمد ناجي الشروط التي يجب أن تتوافر فى الحارس الأساسى وهى التجهيز النفسى ومدى تحمل أى منهم المسؤولية بشكل أكبر والضغوط، وأعباء خوض مباريات كأس الأمم على ملعبنا ووسط جماهيرنا، وهو ما يركز الجهاز الفنى فى ملاحظته خلال الفترة الحالية".

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