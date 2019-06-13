شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلي: نحترم قدرات إسلام عيسى لكن لم نتفاوض مع المصرى لضمه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مسئولو النادي الأهلي الدخول فى مفاوضات رسمية مع إسلام عيسى لاعب المصرى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكان محمد الخولى، نائب رئيس المصرى، أكد أن ناديه تلقى عرضين محليين وآخر أوروبى لضم إسلام عيسى، قائلا، "الأهلي وبيراميدز تقدما بعرض رسمى لضم اللاعب ولم يحسم المصرى قرارا ببيع اللاعب".
وأضاف مصدر فى الأهلي لـ"الخليج 365" أن النادى لم يتفاوض مع إسلام عيسى،مؤكدا فى الوقت ذاته أنه لاعب مُميز وقدم موسما جيدا مع الفريق البورسعيدي لكن الأهلي لم يتفاوض معه على الإطلاق.
وتابع المصدر، نُقدر ونحترم إسلام عيسى وإمكانياته الفنية وسلوكه المُميز لكن الاهلي لم يتقدم بأى عروض لشراء اللاعب من المصرى.
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