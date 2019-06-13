سوبر كورة.. نادٍ كويتي ينافس الأهلي والزمالك على مدافع الرائد السعودى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطى صراع الأهلي والزمالك على صفقات الموسم الجديد حدود الوطن ووصل للتنافس على ضم لاعبين فى دوريات خارجية، ولم يقتصر الصراع على قطبى الكرة المصرية فقط بعد دخول نادٍ كويتى فى المنافسة للظفر بخدمات مدافع الرائد السعودى قبل عمالقة الدورى المصرى. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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