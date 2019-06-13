شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن فاروق يرحل عن الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الإنتاج الحربى على عدم تمديد تعاقده مع لاعبه عبد الرحمن فاروق الظهير الأيمن للفريق والذى انتهى تعاقده بنهاية الموسم الحالى. وكان الإنتاج الحربى تعاقد مع عبد الرحمن فاروق من صفوف الاتحاد السكندرى موسم 2017 . Advertisements وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكهم 44.

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