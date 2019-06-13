7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس الكثير من الأخبار الرياضية المهمة منها دخول جونيس تاكيس اهتمامات الزمالك فى الموسم الجديد وقوائم جميع المنتخبات المشاركة فى أمم أفريقيا

مواعيد وصول منتخبات مجموعة الإسماعيلية فى الكان

كشف مسئولو المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تقام مبارياتها على استاد الإسماعيلية الرياضى مواعيد وصول المنتخبات الأربعة تمهيدا لخوض الكان الأفريقى.

مدرب دجلة يدخل دائرة المرشحين لقيادة الزمالك فى الموسم الجديد

دخل اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لفريق وادى دجلة، دائرة المرشحين لتولى قيادة الزمالك، فى حالة استقرار مجلس الإدارة على الاستعانة بمدرب أجنبى، لقيادة الفريق فى الموسم الكروى الجديد.

ورغم تجديد تاكيس جونيس عقده مع دجلة ليصبح مستمرًا فى قيادة الفريق الدجلاوى لمدة موسم مقبل، إلا أن أحد المسئولون بالقلعة البيضاء طرح أسم الخواجة اليونانى للدخول فى مفاوضات معه وجس نبضه حول إمكانية رحيله عن دجلة ليقود الزمالك فى الموسم المقبل، وذلك فى حالة اخفاق خالد جلال فى حصد لقب الدورى.

تعرف على جميع قوائم منتخبات بطولة أمم افريقيا

حصل الخليج 365 على قوائم المنتخبات المشاركة فى بطولة امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل.

وتضم البطولة 24 منتخبا لأول مرة فى كأس امم افريقيا، بالمنافسات التى تستضيفها 6 استادات، وهى القاهرة الدولي والدفاع الجوى والذى يستضيف مباريات المجموعة الثالثة، واستاد السلام واستاد السويس، بالإضافة إلى استاد الإسماعيلية.

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اتحاد الكرة يستقر على إجراء انتخابات لجنة الأندية منتصف أغسطس

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على إجراء انتخابات للجنة الأندية عقب انتهاء بطولة الدوري فى 30 يوليو المقبل على أن يتم تحديد الموعد النهائي للانتخابات خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة المقبل والأقرب إقامة الانتخابات منتصف أغسطس المقبل.

الأهلي يؤمن لاعبيه خوفاً من الانتقال للزمالك في ميركاتو الصيف

قرر مسئولو النادي الاهلي تأمين لاعبي الفريق الذين اقتربوا من الرحيل عن النادي خلال ميركاتو الصيف المقبل خوفاً من الانتقال للزمالك خاصة بعدما شهدت الأيام الماضية أنباء عن انتظار مسئولي الزمالك رحيل هؤلاء اللاعبين من الأهلي حتى ينتقلوا للقلعة البيضاء في "ضربة قوية" في صراع الصفقات بين القطبين .

صلاح والننى يرافقان منتخب مصر لملعب برج العرب فى ودية تنزانيا رغم الاستبعاد

يرافق الثنائى محمد صلاح ومحمد الننى، لاعبا منتخب مصر، خلال ودية تنزانيا المقرر لها التاسعة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار الإعداد لبطولة امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

محمد عودة يوافق على استكمال عقده مع بتروجت

فى جلسة جمعت محمد عودة المدير الفنى لنادى بتروجت ومجلس إدارة النادى، تم توقيع عقد تجديد محمد عودة وكامل الجهاز الفنى المعاون لمدة موسم واحد.