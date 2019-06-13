شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب لهيطة لتايم سبورتس: الالتزام والتركيز يسود معسكر منتخب الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، فرض حالة من الالتزام والجدية على معسكر المنتخب ببرج العرب قبل مواجهة تنزانيا ودياً، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة امم افريقيا 2019.

وقال لهيطة فى تصريحات لتايم سبورتس، إن هناك حالة من التركيز تسود المنتخب وكذلك التشديدات الأمنية، والالتزام من الجميع داخل فندق الإقامة بالإسكندرية.

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وأضاف لهيطة أن اللاعبين بالمنتخب على قدر المسئولية وكل منهم على علم بالدور المكلف به، فجميعهم على قدر المسئولية، سواء المحترفين فى الأندية الكبرى، أو اللاعبين بالأندية المحلية.

وأشار مدير المنتخب عن حماس اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية لإكمال فرحة الجماهير التى تملكت الفرحة منها باستضافة الحدث وانتظار لتحقيق اللقب.

ويلتقى منتخب مصر مع تنزانيا فى التاسعة من مساء اليوم فى لقاء ودى قبل انطلاق البطولة الأفريقية والتى يفتتحها الفراعنة بمواجهة زيمبابوى.