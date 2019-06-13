سوبر كورة.. مدافع الإسماعيلى يخطر إدارة الدراويش بتفضيل الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم مدافع الإسماعيلى رغبته فى الانتقال بشكل رسمى للنادي الأهلي خلال جلسته التى جمعته مع مسئولى قلعة الدراويش للكشف عن وجهته المقبلة فى الموسم الجديد مؤكدًا تفضيله القلعة الحمراء على الانتقال للزمالك. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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