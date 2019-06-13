شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 3 مميزات يضيفها كريم بامبو لهجوم الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح كريم بامبو، جناح الإسماعيلى، حراً فى الانتقال لأى نادٍ خلال الموسم المقبل، بعد انتهاء عقده مع الدراويش بنهاية الموسم الجارى، ويدخل الأهلى فى مفاوضات متقدمة مع بامبو لاستعادته من جديد، فى الوقت الذى تلقى اللاعب أكثر من عرض خارجى خلال الساعات الماضية. سوبر كورة يكشف 3 مميزات يضيفها كريم بامبو لهجوم الأهلى الموسم المقبل.. اعرفها

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